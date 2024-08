Dobiega końca drugi dzień The Tall Ships Races 2024 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [RadioSzczecin]

Załoga Radia Szczecin od rana działała zarówno na lewym, jak i prawym brzegu Odry. Jednocześnie nadawaliśmy prosto z naszego terenowego studia w Morskim Centrum Nauki.

Już przed południem tłumy ustawiały się do zwiedzania jednostek, które zacumowały do szczecińskiego nabrzeża. Dużym zainteresowaniem cieszą się także stoiska gastronomiczne i z rękodziełem. Na scenie szantowo-folkowej można było usłyszeć zespół Noistree - to w ramach projektu Radia Szczecin - 3x1.



Drugi dzień obfitował w wiele wydarzeń, na co uwagę zwrócił Cezary ze Szczecina.



- Bardzo sympatyczni Ekwadorczycy, piękne statki, dużo dobrego jedzenia i nie tylko - powiedział.



Całość imprezy zamykają koncerty: na dużej scenie gra Lanberry, a w kolejce jest już Tribbs. Do godz. 1.30 możecie odwiedzać Wyspę Grodzką - tam znajdą coś dla siebie fani muzyki elektronicznej.