"Pogoria" - kapitan, załoga i turyści usatysfakcjonowani [ZDJĘCIA]

"Dar Szczecina", "Zryw", "Kapitan Głowacki", "Guayas"... - te jednostki witali przy szczecińskich nabrzeżach mieszkańcy i turyści. Na niektóre żaglowce trzeba było poczekać dłużej - ale: opłacało się.

"Pogoria " zacumowała przy nabrzeżu pasażerskim przy Wałach Chrobrego. Ponad 40-letnia jednostka szkoleniowa jest pierwszą, która została zaprojektowana i wybudowana w Polsce. Lwią część załogi żaglowca stanowi młodzież.- Podoba nam się, pierwszy raz widzimy... - Piękny statek. - Mój chłopak jest tam w załodze, więc się cieszę, że go zobaczę - mówili widzowie.- Jak zwykle w Szczecinie, porcie przyjaznym żeglarzom, odczucia nie mogły być lepsze, tylko0 najlepsze. Mam nadzieję, że odpłaciliśmy się dobrym widowiskiem i wszyscy obecni na nabrzeżu docenili nasz wysiłek - wierzy kapitan "Pogorii", Artur Pierzyński.- Jestem z Warszawy, to był pierwszy rejs i myślę, że nie był ostatni. - Jestem z Japonii. Było fantastycznie - mówili sami żeglarze."Pogoria" jest żaglowcem szkoleniowym klasy A. Przez jej pokład przewinęło się do tej pory ponad 30 tysięcy załogantów.