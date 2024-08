TTSR bez wątpienia ogólnopolską atrakcją turystyczną

Na finale Regat The Tall Ships Races bawią się nie tylko szczecinianie...

Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechali turyści z całej Polski. Dla niektórych to pierwsze spotkanie z majestatycznymi żaglowcami. Skąd przyjechali i co przykuło ich uwagę?- Mam na imię Beata i przyjechałam z Krakowa. Pierwszy raz w życiu, a zawsze marzyłam, żeby tu być o tej porze i w tym roku się udało. - Byłam na "Darze Młodzieży", jestem szczęśliwa, ze mogłam tam być. Pierwszy raz, bo do tej pory znałam z telewizji albo z książek. Wspaniałe święto! - Jestem z Białegostoku. Przyjechaliśmy na wakacje, a zdarzyło się, że akurat w ten weekend. - Zwiedziliśmy już chyba ze trzy żaglowce, a wieczorem będziemy na koncertach. - Jestem Ania z Zabrza. Z koleżankami: z Żor i z Kędzierzyna-Koźla. Przyjechałyśmy specjalnie na tę imprezę, był tu dwa razy mój brat, bardzo mi polecał, czekałam, żeby tu przyjechać... - mówili.A finał The Tall Ships Races potrwa do poniedziałku.