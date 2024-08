Wielkie żaglowce w Szczecinie. Pierwszy dzień za nami. Sobota pełna atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tłumy na Wałach Chrobrego i Łasztowni. Za nami pierwszy dzień finałów regat The Tall Ships Races w Szczecinie.

Wielkie żaglowce zacumowały już przy nabrzeżu. Nie brakowało zwiedzania jednostek, muzyki, a przede wszystkim mieszkańców i turystów.



My oczywiście już od rana nadawaliśmy prosto z budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie i byliśmy na miejscu, gdy przepiękne jednostki zatrzymywały praktycznie tuż obok naszego terenowego studia. Na scenie folkowo-szantowej zagrali dla Was między innymi After Blues, Ryczące Dziesiątki i Wikingowie. Na dużej scenie Chór Politechniki Morskiej zagrał wraz z zespołem Organek. Na miejscu, oprócz szczecinian są także turyści, tak jak np. pani Magda z Poznania, która przypłynęła tutaj własnym jachtem wraz z rodziną.



Mieliśmy okazję obserwować, jak wpływają te piękne jednostki do portu, ale też widzimy, obserwujemy, jak świetnie bawią się tutaj ludzie. To było moje marzenie zobaczyć The Tall Ships Races - przyznała pani Magda.





W sobotę także można zwiedzać jednostki. Do dyspozycji jest wesołe miasteczko, a na scenie na wodzie zagra o 19 Męski Chór Szantowy Zawisza Czarny.











Finały potrwają do poniedziałku. Radio Szczecin jest także na miejscu.