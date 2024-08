"Zobaczyć Morze". Tygodniowy rejs jachtem "Zawisza Czarny" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Osoby niedowidzące zostały zaokrętowane na pokładzie niezłomnego jachtu "Zawisza Czarny" z Gdyni.

W poniedziałek opuszczą Szczecin i wyruszą w siedmiodniowy rejs w ramach projektu "Zobaczyć Morze". To 18. edycja tego programu, którego celem jest budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami rejsu.



- Formuła rejsu jest bardzo prosta - mówi Aleksandra Emche, kapitan "Zawiszy Czarnego". - Osoby z dysfunkcją wzroku wykonują wszystkie czynności, które są przewidziane na żaglowcu. Nie ma taryf ulgowych. Jedynie czego nie robią, nie pełnią funkcji oka.



- Przez pierwsze dwa dni będzie bajzel straszny, bo nikt nie będzie nic wiedział, o co chodzi, gdzie co leży i jak się ciągnie linę, ale potem to się jakoś wszystko unormuje, się nauczymy - mówi Monika Dubiel. - Mamy bardzo zróżnicowaną załogę, więc wszyscy w jakiś sposób będziemy się od siebie uczyć nowych rzeczy. No i przede wszystkim będziemy żeglować i się dobrze bawić.



"Zawisza Czarny" cumował przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni.