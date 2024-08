1,3 mln ludzi, tysiące pączków i bułek. Finał The Tall Ships Races w liczbach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mat. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia

Brak wypadków drogowych, a działania policji ograniczone do zatrzymywania nietrzeźwych kierowców - tak wygląda bilans weekendowy szczecińskiej policji.

Natomiast Ratownictwo Medyczne zanotowało jedyne 50 zdarzeń więcej niż w poprzednim tygodniu. Równie spokojnie było na wodzie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe głównie wzywane było do pomocy technicznej przy zepsutych łodziach - mówi Jacek Kleczaj ze Szczecińskiego WOPR-u.



- Ludzi skaczących do wody, tego czego się obawialiśmy, nie było. Był jeden człowiek, który wziął udział w jakimś zakładzie. Zakład może wygrał, wskoczył do wody, to będzie go to dosyć drogo kosztowało - mówi Kleczaj.



Największym wyzwaniem okazała się iście morska i zmienna pogoda, choć jak zapewnia rzecznik prasowa Celina Wolosz - nawet na gwałtowne deszcze organizatorzy byli przygotowani.



- W niedzielę od samego rana śledziliśmy prognozy pogody. Wiedzieliśmy, że te burze i deszcze mogą się zdarzyć, ale też wiedzieliśmy, że po południu się pięknie wypogodzi. Byliśmy przygotowani na różne zmiany - mówi Wolosz.



Podsumowując tegoroczny finał The Tall Ships Races - Szczecin odwiedziło ponad milion 300 tysięcy osób z kraju i ze świata. Żeglarze przez ten weekend zjedli 3200 pączków, 1512 chlebów i 6036 bułek.