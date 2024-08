Zwierzogród potrzebuje naszego wsparcia

Zwierząt przybywa w lawinowym tempie, a gotówki ubywa.

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Wielgowie prosi o pomoc. W tym roku do placówki trafiło średnio dwa razy więcej zwierząt, niż w poprzednim - dlatego opiekunowie apelują o wsparcie.Podopiecznych jest więcej, bo najczęściej podrzucają je dotychczasowi opiekunowie, a każde zwierzę to potężny wydatek dla ośrodka - wyjaśnia Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu.- Coś musimy z nimi robić, więc po prostu się nimi opiekujemy. Ale nakład finansowy jest przeogromny. Praktycznie każde zwierzę, które trafia jest bardzo chore. Cała operacja, włącznie z opieką na OIOM-ie, to jest w granicach 2,5 tysiąca złotych - podkreśla Seweryniak.Link do zrzutki dla Zwierzogrodu znajdziecie na profilu fejsbukowym ośrodka . Jego zespół przyjmuje też dary rzeczowe-podkłady higieniczne, jedzenie dla kotów czy środki czystości.