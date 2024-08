Zakończyła się budowa nowego bloku na Osiedlu Lotnisko

Osiedle Lotnisko w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Osiedle Lotnisko w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Do mieszkań w budynku przy ul. Śniadeckiego 13 w Kluczewie wprowadzą się 33 rodziny.

Stargardzkie TBS zakończyło budowę nowego bloku na Osiedlu Lotnisko. Prezes STBS Agata Kmieć-Łuciuk informuje, że jesienią budynek będzie gotowy na przyjęcie pierwszych lokatorów.



- Wykonawca zgłosił budynek do odbioru. Lokatorami będą osoby, które dzisiaj albo są ujęte w rejestrze zamian i oczekują poprawy warunków mieszkaniowych, też osoby które znajdują się na liście oczekujących na najem lokalu komunalnego - mówi Kmieć-Łuciuk.



Nowe lokale od razu będą nadawać się do zamieszkania.



- Standard mieszkania pod klucz, czyli wystarczy sobie zabezpieczyć meble i można się wprowadzać. To jest czynsz komunalny, ponieważ mieszkania są wynajmowane przez miasto od stargardzkiego TBS-u i miasto podnajmuje przyszłym najemcom. Czynsz nie powinien tam przekroczyć kwoty 15,11 zł za metr kwadratowy - mówi Kmieć-Łuciuk.



Inwestycja o łącznej wartości ponad 10 mln zł została dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.



Obok nowego bloku powstanie kolejny - tym razem z 16 mieszkaniami. Rozpoczęto też przygotowania do budowy dwóch nowych bloków przy ul. Spokojnej, gdzie łącznie powstanie 37 lokali.