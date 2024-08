Służby sprawdzały przejezdność dróg osiedlowych. Wnioski: jest źle [ZDJĘCIA]

Fot. KPP w Stargardzie

„Daj służbom nieść pomoc” - pod takim hasłem strażacy i policjanci przetestowali dostępność ulic i dróg pożarowych dla służb ratowniczych na Osiedlu Zachód w Stargardzie.

Test wykazał, że w wielu miejscach zaparkowane nieprawidłowo auta blokowały możliwości dojazdu. Podczas akcji udokumentowano kilka przypadków tarasowania osiedlowych ulic wyznaczonych do ewakuacji.



Młodsza aspirant Dorota Biernikowicz z Komendy Powiatowej Policji informuje, że akcję tego typu zorganizowano na osiedlu po raz pierwszy.



- Użyliśmy dwóch wozów straży pożarnej oraz radiowozów. Sprawdzaliśmy przejezdność dróg osiedlowych, zwracając uwagę na pojazdy blokujące przejazd i drogi ewakuacyjne. Znajdowały się takie samochody i rozmawialiśmy z kierującymi. Planujemy takie działania na innych osiedlach bo nie jest to tylko problem Osiedla Zachód - mówi Biernikowicz.



W ocenie kierowców blokowanie dróg osiedlowych zdarza się tutaj często. - Szczególnie koło wieżowca, tutaj A2. Ten wjazd czy wyjazd to jest makabra.



Właściciele, których auta w trakcie akcji tarasowały drogi, otrzymali zaproszenie na spotkanie w komendzie powiatowej i rozmowę o konsekwencjach blokowania dojazdu ratownikom.