Można wsiąść do Rosomaka. Piknik wojskowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wozy pancerne, broń, specjalistyczne symulatory czy też nauka pierwszej pomocy. Trwa piknik wojskowy przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Odwiedzający mogą nie tylko wsiąść do Rosomaka, ale i do samochodów policyjnych czy wozów strażackich.- Korzystaliśmy ze sprzętu wojskowego. Panowie nam pozwolili wejść, zwiedzić, ale najbardziej to mi się podobał sprzęt policji. Pierwsza pomoc, fajnie dla małych dzieci pan policjant pokazywał, uczył i to było super - mówi kobieta.- Jestem z synami w symulatorze, chyba kolizji, jak dobrze się dowiedzieliśmy - dodaje ojciec, który wybrał się na Wały Chrobrego z dziećmi.- Jak ja byłam mała nie miałam okazji. A my przez przypadek, bo my z Holandii przyjechaliśmy i jeszcze odpoczywamy w hotelu i po prostu wyszliśmy na miasto, żeby zobaczyć - mówi turystka.- To jest bardzo fajna atrakcja. Ludzie widzą, jak żołnierze pracują, jaki sprzęt mamy. Przez to można się poczuć bezpieczniej. Widać, że sprzęt jest porządny - dodaje kolejny mieszkaniec.Szczeciński piknik z okazji Święta Wojska Polskiego potrwa do godziny 16:30.