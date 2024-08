Zakończył się ostry festiwal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zakończył się trzydniowy Festiwal Chili i Rękodzieła. Odbywał się w szczecińskiej Hali Odra.

W trakcie festiwalu jego uczestnicy brali udział między innymi w konkursach jedzenia ostrych potraw na czas, w koncertach muzycznych oraz warsztatach plastycznych z decoupage.



- Ja robię tutaj profesjonalne kwiatki na drewienku. Zrobiłam słoiczek. Zostałam zmuszona przez mamę, żeby to robić. Jesteśmy w ogóle przejazdem. Jesteśmy z Bełchatowa. Świetne miejsce - mówią uczestnicy.



- Prowadzę warsztaty z decoupage, czyli ozdabianie w drewnie, papierze i szkle - mówi Wiesława Czerniak. - Uważam, że jest to po prostu taki sposób na spędzenie czasu. Jedni sobie wybierają właśnie jakieś prace ręczne związane z szydełkiem, inni prace plastyczne w papieroplastyce. Wszystko jest utrwalane potem i każdy, kto zrobi swoją pracę może ją sobie zabrać do domu.



To już drugi raz, gdy Festiwal Chili i Rękodzieła odbywał się w szczecińskiej Hali Odra.