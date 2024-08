Ratownicy WOPR apelują o rozwagę

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Ratownicy WOPR mają pełne ręce roboty. Sezon letni jeszcze się nie skończył, a w województwie zachodniopomorskim od 1 kwietnia tego roku utonęło już 15 osób.

Wiele osób nie czuje respektu przed żywiołem jakim jest woda, jest bardzo dużo zdarzeń.



- W tym roku mamy najwięcej utonięć. Weźmy to sobie do serca, wchodząc do wody: przede wszystkim - nie po alkoholu! Pochlapmy się wpierw, żeby nie być rozgrzanym. Pogodę mamy jaką mamy, słońce przygrzewa... Bardzo często po takim czymś skaczemy do wody. Serce nam wtedy staje i dzieje się tragedia. Nad wodą jest niebezpiecznie. Trzeba mieć do niej respekt. Nie można chojrakować - podkreśla ratownik wodny Jacek Owsian.



Konieczna jest edukacja.



- Jako WOPR staramy się w roku szkolnym edukować młodzież, uczyć, jak się zachowywać nad wodą. Przede wszystkim pokazywać sprzęt, jak z niego korzystać, nie bać się tego. Nawet jeżeli ktoś nie umie czy nie chce, a widzi ratownika, to też można podejść, zapytać jak to zrobić, jak to założyć i też kąpmy się na plażach, gdzie jest ratownik - dodał.



Od 1 kwietnia 2024 w całej Polsce utonęło ponad 230 osób, byli to głównie dorośli mężczyźni. Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim - prawie 40.