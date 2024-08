Milion złotych na poprawę bezpieczeństwa w regionie

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach

Oświetlenie w gminach, progi spowalniające, ale też monitoring miejski. Milion złotych trafił do fundacji i samorządów regionu na realizację programu "Razem Bezpieczniej".

To w sumie dziesięciu beneficjentów, którzy znaleźli się w gronie 180 wyróżnionych w całym kraju. Zdobyte w konkursie środki przeznaczone będą na dwa różne programy - mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.



- Samorządy generalnie zdobywają te środki na takie twarde projekty, jak oświetlenie czy rewitalizacja przejść dla pieszych oraz zabezpieczenie miejsc w szczególnie niebezpiecznych miastach. Druga część, czyli ten cel miękki, to m.in. podnoszenie świadomości - mówi Rudawski.



Jedną z gmin wyróżnionych w tegorocznym konkursie jest samorząd Goleniowa. Burmistrz Krzysztof Sypień mówi, że wie już na co przeznaczy sto tysięcy złotych.



- Przeznaczamy te środki na doświetlenie przejść dla pieszych, w rozwijającej się pod względem budownictwa wielorodzinnego części Goleniowa w tak zwanym Helenowie. Cieszymy się bardzo, bo znacząco poprawi to bezpieczeństwo komunikacyjne w ruchu drogowym - mówi Sypień.



W tegorocznym konkursie dofinansowanie uzyskały powiaty policki, choszczeński, białogardzki i świdwiński, a także gminy Goleniów, Trzebiatów, Marianowo i Nowogródek Pomorski. Wsparcie trafiło także do Fundacji Fair and Square Education z Warzymic, która zajmuje się m.in. edukacją klimatyczną i organizacją warsztatów.

Zdobyte w konkursie środki przeznaczone będą na dwa różne programy - mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Burmistrz Goleniowa Krzysztof Sypień mówi, że wie już na co przeznaczy sto tysięcy złotych.