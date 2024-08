Problem z nietoperzami na osiedlu Starego Miasta

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Gromady nietoperzy zamieszkały w budynkach na osiedlu Starego Miasta w Stargardzie.

Wyprowadzką egzotycznych gości zajął się zarządca wspólnot mieszkaniowych pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Korzysta też ze wsparcia chiropterologów - specjalistów znających zwyczaje tych ssaków objętych ścisłą ochroną.



Krzysztof Gałus, przedstawiciel zarządcy budynków na Starówce, był zaskoczony liczebnością stada, które zadomowiło się w kilku miejscach.



- Na klatkach schodowych znalazły sobie miejsce takich szaftach teletechnicznych. Konkretnie jest to karlik drobny. To gatunek, który miał okres rozrodczy. Zgodnie z zaleceniami chiropterologa zostały w sposób odpowiedni wypuszczone na wolność - mówi Gałus.



W jednym z budynków odnaleziono ok. 40 nietoperzy. Konserwatorzy razem z mieszkańcami zabezpieczają też strychy i klatki chodowe. - Sposób jest taki, żeby je zabrać i założymy siatkę na okno. Wtedy jest spokój.



Akcją objęto kilka budynków u zbiegu ulic Grodzkiej i Łokietka. Zarządca zaleca mieszkańcom, by przez kilka najbliższych dni nie otwierali okien na klatkach schodowych.