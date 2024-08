Rolnicy apelują: kupujmy od producentów

Fot. Michał Król [Radio Szczecin]

To sposób na zdrowszy tryb życia, pomoc rolnikom i poprawę relacji na linii miasto - wieś. O kupowanie produktów prosto z gospodarstw i od producentów apelują zachodniopomorscy rolnicy.

Tylko wtedy można mieć pewność, skąd pochodzi jedzenie, które trafia na nasze stoły, a także co się w nim znajduje. W ten sposób mieszkańcy miast mogą też lepiej zrozumieć, na czym polega praca rolników, ich problemy i podejść z większą wyrozumiałością

do ich ewentualnych akcji protestacyjnych - przekonywał w audycji Na Szczecińskiej Ziemi właściciel gospodarstwa w powiecie choszczeńskim Łukasz Buchajczyk.



- Idźcie do rolnika, kupujcie tam. Prosimy miasto o wsparcie, bo miasto dziś jest obrażone na wieś. Jest obrażone, bo strajkujemy. Bo (mieszkańcy miasta - red.) myślą, że nam jest cały czas źle, że nam trzeba dotacji, nie wiadomo, czego. Nie - nam trzeba jasnej polityki. Chcemy pracować i chcemy przede wszystkim produkować dla państwa - mówił Buchajczyk.



Rolnicy kolejną akcję protestacyjną planują na wczesną jesień. Będą domagać się m.in. zatrzymania napływu płodów rolnych ze wschodu. Więcej na ten temat w audycji Na Szczecińskiej Ziemi, co sobotę od godz. 6.

