Lokalizacja terminalu kontenerowego bez zmian [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Samorząd Świnoujścia usłyszał w poniedziałek odpowiedź na odwołanie od decyzji lokalizacyjnej, które wpłynęło do Ministerstwa Infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury nie przychyliło się do złożonego przez świnoujski samorząd odwołania od lokalizacji planów budowy terminalu kontenerowego, o czym poinformował dziś Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.



- Decyzja lokalizacyjna, którą wydał wojewoda, jest decyzją ostateczną i została utrzymana. Jesteśmy na etapie uzupełniania materiałów, jeśli chodzi o decyzję środowiskową - powiedział Marchewka.



Tak informację komentuje prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska. - Uwag, które złożyliśmy jako miasto, w poprzedniej kadencji i również w obecnej, do decyzji lokalizacyjnej jest dużo więcej niż tylko kwestia zaopatrzenia w wodę - powiedziała Agatowska.



Dokładne plany i rozwiązania Zarządu Morskich Portów dotyczące realizacji inwestycji mają zostać omówione we wtorek podczas spotkania z samorządem Świnoujścia.