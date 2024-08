Pozostałości po okręcie podwodnym w kołobrzeskim muzeum

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Pozostałości polskiego okrętu ORP „Wilk” można już oglądać w kołobrzeskim Muzeum Oręża Polskiego. Chodzi o ważący blisko pół tony, jedyny zachowany eksponat będący elementem jednostki.

Na ekspozycję Muzeum Oręża Polskiego trafiła część denna lufy wraz z nasadą zamkową i zamkiem armaty morskiej z 1930 roku. Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz podkreśla, że to jedyne elementy jednostki, które nie zostały zezłomowane.



- To chyba jedyny kawałek okrętu podwodnego „Wilk”, który się zachował w naszym kraju. Wszystkie te okręty nie pasowały do naszego ustroju i wszystkie te okręty zostały zezłomowane - podkreśla Ostasz.



Eksponat od 1991 roku przebywał w zbiorach muzealnych opisany jako „złom stalowy użytkowy”. Odkrycia prawdziwej historii „złomu” dokonał bronioznawca Marcin Wilk. - Przeczytałem inskrypcję na nasadzie zamkowej i już byłem prawie pewien. Armata 100 mm, wzór 1917, numer 1 - powiedział Wilk.



Ekspozycję umieszczono w holu muzeum przy ul. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Jednocześnie władze muzeum apelują o przekazywanie jakichkolwiek pamiątek związanych z polskim okrętem podwodnym ORP „Wilk”.