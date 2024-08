Spór wokół lokalizacji terminalu kontenerowego trwa

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl

Spór o lokalizację i dostęp do wody pitnej przy terminalu kontenerowym w Świnoujściu to główne kości niezgody między samorządem a Zarządem Morskich Portów Szczecin - Świnoujście.

Plany budowy terminalu wśród wyspiarzy wciąż budzą wiele wątpliwości. Władze miasta podważają usytuowanie go w gminie uzdrowiskowej. Obawiają się także zaopatrzenia terminalu w pitną wodę.



Wątpliwości w tej kwestii rozwiewa Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Jeżeli z sieci nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości wody, budujemy zbiorniki buforowe, które w nocy, przy najmniejszym zużyciu przez mieszkańców, napełniają się i stanowią taką rezerwę - mówił.



Z koncepcją nie zgadza się prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.



- Muszę powiedzieć, że z ogromnym rozczarowaniem i nawet irytacją przyjmuję interpretację podłączenia do wody, którą bardzo mocno wskazywał ZWiK jako fundamentalny zakres naszego protestu - zaznaczyła.



O dalszych krokach względem planowanej w Świnoujściu inwestycji informowali w poniedziałek przedstawiciele ZMP oraz Ministerstwa Infrastruktury. We wtorek w tej sprawie spotkają się z radnymi Świnoujścia.