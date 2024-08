Coraz większe zapotrzebowanie na testy na covid [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Testy na covid coraz chętniej kupowane. Farmaceuci mówią, że zapotrzebowanie zaczęło wzrastać mniej więcej dwa tygodnie temu.

Wzrosła też liczba chorych w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jeszcze w czerwcu były to pojedyncze przypadki - teraz jest kilkanaście w ciągu tygodnia.



- Niby jest po covidzie, ale każdy ma świadomość, że ta choroba nie mogła zniknąć. - Same testy - fajnie, że ktoś dba i zabezpiecza się, natomiast trzeba zrobić krok wstecz i na przykład zaszczepić się. - To na pewno nikomu nie zaszkodzi, a czujność, jeśli chodzi o zdrowie, trzeba mieć zawsze - mówią o testach na covid mieszkańcy Szczecina.



- Testy może nie znikają, ale widać, że jest coraz większe zapotrzebowanie. Pacjenci wchodzą i pytają mniej więcej co pół godziny. Kupują mieszane testy, żeby wiedzieć, czy nie jest to inna choroba wirusowa. Poza tym, zbliża się sezon chorobowy, w którym te infekcje naturalnie będą coraz częstsze - wyjaśnia farmaceutka Katarzyna Wiśniowska.



Według dziennego raportu Ministerstwa Zdrowia w województwie zachodniopomorskim zakażone koronawirusem są we wtorek 72 osoby. Według danych sanepidu od początku roku do 15 sierpnia lekarze POZ i szpitale zgłosili w województwie 6356 przypadków zachorowania na covid.



Specjaliści spodziewają się największej liczby zakażeń we wrześniu i w październiku.