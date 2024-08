Wielomilionowa inwestycja w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Budowę systemu retencji rozpocznie w Stargardzie komunalna spółka Wody Miejskie. Na inwestycję miasto otrzymało 20 milionów złotych rządowego dofinansowania.

Jedyna oferta złożona w przetargu okazała się jednak o połowę droższa. Mimo to zdecydowano o podpisaniu umowy na wybudowanie przepompowni i remont dwóch zbiorników oczyszczalni ścieków.



Rafał Zając, prezydent Stargardu nie ukrywa, że na wybudowanie całości będzie potrzebny kredyt lub inna forma dofinansowania. - Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem pożyczek Krajowego Planu Odbudowy. Te pożyczki w najgorszym scenariuszu są oprocentowane na 2 procent w skali roku, w najlepszym zero procent plus pięć procent umorzenia. Zobaczymy, w którym scenariuszu się odnajdziemy, by zmniejszyć wkład własny miasta - powiedział Zając.



Piotr Tomczak, prezes Wód Miejskich informuje, że system retencji powstanie w formule "projektuj i wybuduj". - Umowa z firmą zostanie podpisana na dniach. Będziemy to pompowali na wyremontowane zbiorniki komory fermentacyjnej, którą są nieużytkowane do 2014 roku.



Inwestycja zajmie 3,5 roku. Jej koszt to blisko 40 mln złotych.