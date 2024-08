Program "Aktywny rodzic" wchodzi do Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rządowy program ma sprawić, że rodzice zapłacą mniej za pobyt swoich pociech w żłobkach.

Jak przyznaje prezydent Szczecina Piotr Krzystek, dzięki rządowej dopłacie pieniądze z budżetu miasta, które dotychczasowo służyły do dofinansowań na szczecińskie żłobki zostaną przekazane na miejską pomoc społeczną.



- Chcemy zaproponować, by opłata za pobyt w żłobku wynosiła dla rodziców 0 złotych. Będziemy mogli w ten sposób skorzystać z finansowania 1500 złotych, bo ta opłata będzie 1500 złotych. Po stronie rodziców będzie zero - powiedział Krzystek.



Wzrośnie natomiast koszt wyżywienia, który od nowego roku szkolnego wyniesie 12 złotych dziennie - do tej pory było to 9 złotych. - Miasto nie będzie zarabiało na finansowaniu, i tak dopłacamy z budżetu około 250 złotych do każdego miejsca w żłobku - mówi zastępca prezydenta Szczecina, Marcin Biskupski. - Dotychczas rodzic płacił w okolicach 350 złotych, czyli opłata za żłobek na poziomie 172 zł i opłata za wyżywienie 180 zł. Dziś będzie tylko i wyłącznie opłata za wyżywienie.



Urząd miasta przewiduje zmniejszenie opłaty za wyżywienie dzieci dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, o 50 procent na drugie i 75 procent na trzecie dziecko. Każde kolejne dziecko będą zwolnione z opłat całkowicie.