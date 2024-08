Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko marszałkowi województwa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie umorzyła śledztwo przeciwko Olgierdowi Geblewiczowi, marszałkowi województwa zachodniopomorskiego.

Był podejrzany o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Do incydentu doszło ponad dwa lata temu, kiedy Geblewicz poruszając się po drodze S3 najpierw miał zajechać drogę ciągnikowi, zahamować i doprowadzić do kolizji a później zatrzymując swój samochód zablokować pas jezdni.



Prokurator nie dopatrzył się jednak w zachowaniu polityka znamion czynu zabronionego, za to przyznał, że Geblewicz mógł dopuścić się wykroczenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Postanowienie nie jest prawomocne.