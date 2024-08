Wniosek o areszt w sprawie gwałtu na 9-miesięcznej dziewczynce

Fot. pixabay.com / falco (domena publiczna)

Są zarzuty i wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o gwałt dziewięciomiesięcznej dziewczynki.

Niespełna roczne dziecko trafiło do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformował, że z udziałem podejrzanego przeprowadzono już w piątek wieczorem czynności procesowe.



- Został przesłuchany i ogłoszono mu zarzut. Dzisiaj został skierowany wniosek o jego tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód. Sąd ma 24 godziny od momentu złożenia przez prokuratora wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Nie ma w tym momencie informacji o terminie posiedzenia. Bliższych szczegółów odnośnie sprawy nie udzielamy z uwagi na dobro postępowania oraz dobro małoletniego pokrzywdzonego - powiedział.



Zatrzymany w sprawie mężczyzna to - jak informował portal wSzczecinie.pl - konkubent matki. Dziewczynka miała być pod jego opieką.