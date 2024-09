Pieśń patriotyczna na pl. Lotników. "Ta pamięć nadal istnieje" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

22 piosenki, ponad 200 uczestników, śpiewnik dla każdego - 21. edycja wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych odbyła się na pl. Lotników w Szczecinie upamiętniając 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

- Często jest tak, że na jedną melodię, do jednej piosenki dorabiane są po latach następne słowa. To nasza ludowa kronika wydarzeń i historii, a przede wszystkim: kronika popularna. "Przybyli ułani pod okienko", piosenki powstańcze, piosenki z II wojny światowej, cały przekrój... - wyliczał Leszek Dobrzyński, organizator koncertu.



- Nie powinniśmy tego w życiu zapomnieć. Nasze dzieci, nasze wnuki muszą o tym pamiętać. To jest nasza historia! - Bogaty wybór. Pieśń pożegnalna. Takie różne, patriotyczne po prostu. - Zawsze to jest przypomnienie i edukacja dla młodych, co nie mają o tym pojęcia. - Ta pamięć nadal istnieje. I serce i ból... Nigdy dziadka przecież nie poznałam, bo urodziłam się po wojnie. Ale łza się w oku kręci jak to wspominam - mówili uczestnicy imprezy.



Podczas spotkania zorganizowano konkurs historyczny.