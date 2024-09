Młodzi kibice potrenowali z Pogonią [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Setki młodych fanów piłki nożnej przybyło na dzisiejszy wspólny trening z ekstraklasową drużyną Pogoni Szczecin. Była to okazja nie tylko do wspólnych ćwiczeń, ale także do wspólnych zdjęć i zbierania autografów.

- Ogólnorozwojówka dla dzieci. Forma zabawy, aktywnego ruchu, zachęcenia najmłodszych do tego, żeby ruszali się, żeby uprawiali sport. Od kilku miesięcy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną organizowaliśmy akcję czytania. Dzisiaj taki mały finał - 70 historii z okazji 70-lecia Pogoni Szczecin. Myślę, że też ciekawa sprawa dla najmłodszych - mówi Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni.



- Spora liczba dzieci przyszła z nami porozgrzewać się, pobawić z piłką. My jesteśmy tu dzisiaj dla nich. Czytanie trochę uspokoiło, ale już widzę, że nie będzie tak łatwo, bo mają bardzo dużo energii - mówi zawodnik Dumy Pomorza, Mateusz Bąk.



Dzisiejszy "Trening z Portowcami" odbył się na boisku Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin.