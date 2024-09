Radni PiS-u obawiają się zmian w lekcjach religii

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

To krok do usunięcia religii ze szkół czy chęć ułatwienia pracy nauczycielom? W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" trwała dyskusja o zmianach w lekcjach religii.

Do tej pory klasy można było łączyć, jeśli na przedmiot zapisanych było mniej niż 7 uczniów. Od września można tworzyć grupy międzyklasowe i oddziałowe bez względu na liczbę osób w klasie.



Szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski wskazuje, że to może być krok do ograniczenia lekcji religii w szkołach.



- Przy ograniczeniu lekcji religii ograniczamy też etaty nauczycieli katechetów, którzy jak doskonale wiemy, żyją z prowadzenia właśnie tych lekcji, tych... ważnych lekcji - dodaje Romianowski.



Radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Motywacją do łączenia klas ma być ułatwienie w układaniu planów lekcji.



- Mieliśmy w tym czasie np. trzy takie klasy, a w każdej było po siedem osób i nie można było ich połączyć w jedną, co znacznie by uwolniło możliwości szkoły do organizacji zajęć, nie tylko tych z religii... - podkreśla Słowik.



Możliwość łączenia klas obowiązuje tylko wobec zbliżonych roczników. Nowe rozporządzenie wskazuje też, że oceny z religii nie będą wliczane do średniej ocen, a od przyszłego roku liczba godzin religii zostanie zredukowana do jednej na tydzień.