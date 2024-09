Kolejna radna zatrudniona w miejskiej spółce. Prawnik: to pomieszanie ról

Jolanta Balicka z OK samorząd Piotra Krzystka znalazła zatrudnienie w Fabryce Wody. To kolejna szczecińska radna zatrudniona w miejskiej spółce.

Oficjalne potwierdzenie tej informacji nie było łatwe. Przedstawiciele Fabryki Wody zasłaniali się brakiem upoważnienia do udzielania takich informacji, ale prawnik Szymon Osowski - z walczącej o jawność Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - poprosił o potraktowanie pytania jako wniosku o dostęp do informacji publicznej. Wtedy otrzymał potwierdzenie, że radna Jolanta Balicka jest pracownikiem Fabryki Wody.- Temat zatrudniania radnych w spółkach komunalnych w ostatnim czasie jest i ważny społecznie i elektryzujący. To jest dzięki radnym we Wrocławiu, którzy bardzo dużo zarabiali w spółkach komunalnych w poprzedniej kadencji. Dlatego też postanowiłem zobaczyć jak to wygląda w Szczecinie, ilu radnych jest zatrudnionych w spółkach komunalnych, na jakich stanowiskach czy były konkursy z tym związane - mówi Osowski.Jak już informowaliśmy, kilka dni po wyborach samorządowych pracę w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęła radna KO Wiktoria Rogaczewska. O zatrudnianie radnych w spółkach pytaliśmy także prezydenta Szczecina Piotra Krzystka we wtorkowej "Rozmowie pod krawatem".- Od wielu lat zatrudniony jest z całą pewnością pan Henryk Jerzyk, w jednej ze spółek miejskich [w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania - dop. red.]. Zdaje się, że pracuje w tej spółce lat 80., więc trudno oczekiwać żeby z powodu bycia radnym był zwalniany z pracy - mówił Krzystek.Według prawnika z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, zatrudnianie radnych w spółkach nad którymi pieczę trzyma prezydent miasta jest pomieszaniem ról.- Mam nadzieję, że uda się pokazać, jaka to jest rzeczywiście liczba radnych pracujących w spółkach i co oni tam robią. A ostatecznie prezydent zobowiąże się, że radni nie będą zatrudniani w spółkach komunalnych miasta - mówi Szymon Osowski.Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Radia Szczecin.