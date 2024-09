Minister: kolarstwo będzie finansowane bezpośrednio przez resort

Pieniądze nie ze związków, a z ministerstwa. Po aferze w Polskim Związku Kolarskim, Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada zmianę sposobu finansowania tej dyscypliny.

Jako pierwsza problem nagłośniła Daria Pikulik, srebrna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym. Tuż po igrzyskach opowiadała, że sama musiała opłacać swoje zgrupowania.Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras powiedział Radiu Szczecin, że dyscyplina będzie od teraz finansowana bezpośrednio przez resort, bez pośrednika w postaci związku.- Od przyszłego roku finansowanie kolarstwa nie będzie realizowane przez Polski Związek Kolarski, tylko przez Instytut Sportu, instytucję podległą ministrowi sportu, który będzie bezpośrednio finansował kolarzy - mówił Nitras.Minister przyznaje, że jest świadomy problemów finansowych, jakie ma związek. Polski Związek Kolarski jest zadłużony również w samym ministerstwie - podkreślił- Gdybym dzisiaj przekazał do tego związku jakiekolwiek pieniądze, to je zabierze komornik. A one nie są dla komornika i nie są na spłaty starych długów, które narobili działacze związku kolarskiego, tylko są dla sportowców - mówi Nitras.Budżet przeznaczony na kolarstwo w latach 2022-2024 wyniósł 28,5 miliona złotych.