Jarmarki, wystawy i festiwale. Ruszają Europejskie Dni Dziedzictwa [ZDJĘCIA]

Jarmarki, festiwale, wystawy, wizyty w skansenach i wieczornice - takie wydarzenia czekają na mieszkańców Pomorza Zachodniego. W najbliższe dwa weekendy września trwają Europejskie Dni Dziedzictwa.

W tym roku wydarzenia odbywają się pod pod hasłem "Szlaki, sieci, połączenie". Celem spotkań jest wspieranie lokalnej kultury i zapoznanie mieszkańców z historią regionu - mówi dyrektorka zachodniopomorskiego biura dokumentacji zabytków Maria Witek.- Wydarzenie, które służy temu, żeby być dumnym, gdzie żyjemy, co zrobiliśmy dla zachowania budynków, kościołów, zamków, pałaców. Ale także jakie są tradycje naszych stron rodzinnych - dziadków i rodziców. Jak obchodziliśmy święta czy zaczynaliśmy żniwa lub siewy - dodaje Witek.Tegoroczny program jest dynamiczny - mówi kierownik terenowy europejskich dni dziedzictwa Waldemar Witek: - Program jest cały czas tworzony, dochodzą nowe podmioty. To tylko świadczy, jaka jest chęć zaprezentowania swoich walorów. Dwa, identyfikacja z tym zastanym dziedzictwem kulturowym, które my musimy zrozumieć, opisać i przekazać następnym pokoleniom.Udział jest bezpłatny. Link do programu wydarzeń znajdziecie tu