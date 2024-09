Hospicjum perinatalne powstaje w Szczecinie

Agnieszka Kardziejonek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie ze wsparciem dla kobiet w ciąży. Otwiera się hospicjum perinatalne.

To zespół specjalistów - będą pomagać rodzinom, które dowiadują się, że dziecko urodzi ciężko chore - tłumaczy położna Agnieszka Kardziejonek.



- Będzie to koordynacja opieki, czyli spotkanie z koordynatorem - położną, która bada, co jest potrzebne dla danej rodziny - wsparcie psychologa, pogłębienie diagnostyki u perinatologa czy też rozmowa z neonatologiem, jak będzie wyglądało życie tego dziecka po porodzie - mówi Kardziejonek.



Oficjalne otwarcie oddziału odbędzie się 29 września, jednak już teraz uruchomiona została specjalna linia wsparcia. Jej numer to 665 008 444.