Roczny bilet w Szczecinie - na ten moment nie ma zgody radnych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińscy radni przeciwni wprowadzeniu rocznego biletu na komunikację miejską. Petycję w tej sprawie złożył jeden z mieszkańców miasta.

Bilet miałby kosztować 365 złotych. Za odrzuceniem petycji opowiedziało się 20 radnych. Od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie dla petycji wyraził Marek Duklanowski i Maciej Kopeć. Krzysztof Romianowski z PiSu tłumaczy, że trzeba na ten temat jeszcze podyskutować.



- Zdania w naszym klubie były podzielone. Jedni radni głosowali przeciw, drudzy się wstrzymali. Więc mamy pełną demokrację w naszym klubie. Natomiast jeżeli dojdzie finalnie do projektu uchwały, który będzie wprowadzał już ten konkretny zapis, no to wtedy na pewno będziemy dyskutować i myślę, że go poprzemy - mówi Romianowski.



Głównym argumentem dla odrzucenia petycji było wprowadzenie Szczecińskich Biletów Metropolitarnych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaznacza, że w tej sytuacji nie jest możliwa analiza skutków finansowych.