Policja modernizuje swoje samochody [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Siedem niskoemisyjnych radiowozów trafiło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To dwa auta elektryczne i pięć hybryd typu plug-in.

Od dziś pełnią służbę w jednostkach w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie i Sławnie. Kosztowały prawie milion trzysta tysięcy złotych.



Zwiększa się liczba pojazdów elektrycznych używanych w policji - mówi komendant wojewódzki policji w Szczecinie inspektor Szymon Sędzik.



- Każdy samochód dla nas to jest kolejne narzędzie pracy policjantów, którzy codziennie wykonując swoje obowiązki służbowe przemieszczają się tymi pojazdami. Kolejną rzeczą, która nas bardzo cieszy to kwestia ekologii, która też nie jest nam obojętna. Zwiększamy swoją flotę samochodową, hybrydową, elektryczną, która na dzisiaj wynosi 42 pojazdy - mówi Sędzik.



Samochody zastąpią pojazdy z silnikami diesla - tłumaczy prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Waldemar Miśko.



- Co ważne, zamiast siedmiu samochodów w tym roku Komenda Wojewódzka będzie mogła ich zakupić 12. Tak się kształtują w tej chwili ceny na rynku, że z oszczędności będą zakupione dodatkowe samochody - dodaje Miśko.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał ponad 800 tys. zł na zakup tych pojazdów.