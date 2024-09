Szczecińscy działacze Razem chcą walczyć z zatrudnianiem radnych w spółkach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Samorząd to nie wyścig po stołki" - uważają działacze szczecińskiej Partii Razem. Jak sami mówią są zdecydowanie przeciwni zatrudnianiu radnych w instytucjach publicznych.

W ocenie Adama Kościelaka należy dokonać obecnie pełnej oceny radnych, którzy pobierają wynagrodzenia ze spółek mających charakter samorządowy lub państwowy.



- Trzeba też przejrzeć wszystkie rady nadzorcze. To jest dużo roboty. Sam fakt tego, że 60% radnych koalicji rządzącej już teraz ma zatrudnienia albo w miejskich spółkach wojewódzkich, albo państwowych, już jest bardzo martwiący - mówi Kościelak.



W ocenie Adama Kościelaka jednym ze sposobów poprawy jakości politycznej byłoby wprowadzenie funkcji radnego zawodowego.



- Tutaj obstawimy ludzi w swoich spółkach, fundacjach i będziemy robić przewały na kasę. To jest absurdalne, kiedy to robi PiS, to jest absurdalne, kiedy to robi PO, to jest absurdalne, kiedy robi to PSL i to jest absurdalne, kiedy robi Polska 2050. Nie ma różnicy, kto to robi, bo to podważa fundamentalne zaufanie obywatela do instytucji miejskich, publicznych - dodaje Kościelak.



W Radzie Miasta Szczecin zasiada obecnie 31 radnych - z czego pięciu zatrudnionych jest w spółkach miejskich i sektorze publicznym.