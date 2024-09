Mechaniczny lis jako ekologiczny manifest na festiwalu street artu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mur przy ul. Księcia Warcisława w Szczecinie zyskuje nowe oblicze. To efekt Street View Art Festiwalu, gdzie swoje prace malowali uliczni artyści z całego świata.

Artystów jest trzynastu. Tworzą w przeróżnych technikach - to m.in. murale, graffiti i szablony.



- Naprawdę bardzo świetnie zrobione są. Nie wiem czym się inspirowała ta osoba, ale wygląda super. - Pierwsze wrażenie - myślę - to ciekawe jest, ten motyw mechanicznych zwierząt. - Tak, ten lis po prostu. Mnie się podobają zwierzęta. - Czacha jest świetna. To są też takie ozdoby dla miasta. - Super, że sztuka ulicy w Szczecinie ma się dobrze - mówili mieszkańcy.





- Namalowałem lisa, który ma w sobie takie elementy mechaniczne. To jest pewnego rodzaju mój manifest ekologiczny. Chciałem podkreślić to, jak duży wpływ my jako ludzie, - czyli właśnie te mechanizmy to symbolizują - mamy na przyrodę, na otoczenie, na cały świat tak naprawdę - mówił jeden z artystów, Wojtek "Taki Myk" Wiśniewski.



Wspólne dzieło w całej okazałości będzie można podziwiać we wtorek.