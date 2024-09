Strażacy ochotnicy ruszyli na pomoc powodzianom. Zbiórka trwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strażacy ochotnicy z Kobylanki i podstargardzkiego Sowna ruszyli ze zbiórką darów dla poszkodowanych w powodzi mieszkańców Dolnego Śląska.

Miejscem zbiórki są strażackie remizy w obu miejscowościach. Do wsparcia powodzian włączają się również działające w Stargardzie organizacje i stowarzyszenia. Nie brak też spontanicznych akcji organizowanych przez mieszkańców. Strażacy liczą na odzew, spodziewając się, że do zniszczonych przez powódź miejscowości dotrą szybko z żywnością i potrzebnym sprzętem.



Tomasz Nowicki, prezes OSP Sowno informuje, że ochotnicy gotowi są do zbiórki darów przez całą dobę: - Pierwsze dary wpływają, rozdzwoniły się telefony, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej szło. Można przynosić wszystko - koce, wodę, suchy prowiant, konserwy. Można przywozić to wszystko do naszej ochotniczej straży pożarnej w Sownie, po uprzednim telefonie.



Piotr Dolata szef gminnych związków OSP w Kobylance zachęca również do udziału w zbiórce: - Jesteśmy w remizie, bo dzisiaj zaczynamy o godzinie 18:00, liczymy na dużą hojność mieszkańców, każdego dnia od godz. 18:00 do 19:30 od poniedziałku przyjmujemy je tutaj w remizie.



Zebrane dary ochotnicy zwożą do dawnych hal kolejowych przy ulicy Broniewskiego na Osiedlu Pyrzyckim, gdzie są przygotowywane do transportu na zalane tereny.