ZWiK: czyścimy studzienki. Mieszkańcy: część jest "pozapychana po same uszy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Niektóre z nich są drożne, niektóre pozapychane - tak o studzienkach kanalizacyjnych w Szczecinie mówią mieszkańcy.

W ostatnich dniach przez sytuację na południu Polski miasta takie jak Wrocław czy Poznań zwiększyły intensywność czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej. W Szczecinie bywa z tym różnie - twierdzą mieszkańcy.



- Co jakiś czas, widzę to w obrębie swojej dzielnicy, że jednak służby dbają o to, żeby te studzienki były czyste. Regularnie są czyszczone. - Pozapychane po same uszy. - Zapchane. - Nie dbają o nic. - Tak wygląda, jakby te sprzątaczki do tych studzienek zamiatały. - Jak pada, to się robi bajoro. - Ja przed domem, przed klatką, sam przepycham - mówią mieszkańcy.



Za ewentualne gałęzie czy zapchane studzienki na powierzchni odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, z którym jesteśmy w stałym kontakcie - podkreśla Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.



- Na bieżąco czyścimy wpusty, czyli to co jest wewnątrz. Dbamy właśnie o to, żeby były drożne. Nasze działania bieżące prowadzimy każdego dnia. Natomiast przed spodziewanymi ulewnymi deszczami pojawiamy się w tych miejscach, które są dla nas bardziej problematyczne, np. na Niebuszewie czy na ulicy Derdowskiego - mówi Pieczyńska.



W Szczecinie mamy blisko 30 tysięcy studzienek kanalizacyjnych.



W województwie zachodniopomorskim lekko podwyższony stan wody może wystąpić w Trzebieży, Gryfinie i Szczecinie, jednak nie grozi nam nic poważnego - taką informację przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski po posiedzeniu sztabu kryzysowego.