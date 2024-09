Stargard dalej zbiera dary dla poszkodowanych z Dolnego Śląska

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Stargardu i wolontariusze ruszyli z pomocą i wsparciem dla dotkniętego powodzią Dolnego Śląska. W dwóch punktach zbiórki darów gromadzona jest woda pitna i żywność o długim terminie.

Jeden otwarto w dawnych halach kolejowych przy ulicy Broniewskiego na Osiedlu Pyrzyckim. Dary dla powodzian przyjmowane są również w miejsko- powiatowym punkcie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Pierwszej Brygady. Sznur aut z darami ustawia się przed kolejową halą na Osiedlu Pyrzyckim.



Przyjmujący wodę i żywność Piotr Chmielewski zauważa, że w szybkim tempie przybywa paczek i kartonów.



- Zaczęliśmy wczoraj. Chcemy przez weekend ładować transport. Na pewno dotrzemy do miejscowości najbardziej potrzebujących - mówi Chmielewski.



Natomiast do miejsko-powiatowego punktu przy Pierwszej Brygady z darami podjechała pani Justyna.



- Co mogę, to chciałam podarować. Takie artykuły najpotrzebniejsze w słoikach, papier toaletowy - mówi pani Justyna.



Maja Wacławczyk, prowadząca zbiórkę w imieniu miasta i powiatu zachęca do wizyty przy Pierwszej Brygady.



- Ten punkt zbiórki darów znajduje się za budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy. Trzeba wjechać w głąb. Po prawej stronie jest budynek magazynu z rampą. Ten tydzień nam pokaże, jak ta zbiórka idzie - mówi Wacławczyk.



Oba punkty czynne są codziennie od 8:00 do 18:00. Zebrane przy Pierwszej Brygady dary dotrą do Głuchołazów oraz innych miast Opolszczyzny i Dolnego Śląska.