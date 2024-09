Konieczne inwestycje hydrologiczne

- W niższym biegu Odry nie powinniśmy obserwować już tak katastrofalnych skutków powodzi, jak w rejonie podgórskim, choć sytuacja jest bardzo trudna. W naszym regionie woda powinna rozlać się na Międzyodrze i poldery po stronie Niemiec, wcześniej - na rozlewiska w rejonie Kostrzynia. Jesteśmy w lepszej sytuacji - mówi dyrektor RZGW w Szczecinie, Michał Durka.

W dzisiejszych Rozmowach pod Krawatem tłumaczył, jak obecnie wyglądają prognozy dla naszego województwa i jaki jest plan działania. Jak mówił - w Słubicach według modeli woda przekroczy stan alarmowy.Dyrektor Wód Polskich był pytany m.in. o to, co trzeba zrobić, by nie dochodziło do takich powodzi, jak w rejonie Kotliny Kłodzkiej. Zdaniem eksperta potrzebne jest dokończenie inwestycji hydrologicznych w górnym biegu wielu rzek.- Działania techniczne, które doprowadzą w końcu do jakiejś kaskadyzacji zbiorników retencyjnych. Na pewno musimy pracować nad zmianą projektowania, myślenia o zagospodarowaniu przestrzennym, a przede wszystkim skupić się na tym, żeby magazynować tę wodę w miejscu opadu - zalecał.Zdaniem Michał Durki - zbiornik w Racioborzu spełnia swoją funkcje przeciwpowodzioawą. Dużym natomiast problemem jest to, że samorządy często wydawały zgodę na budowę domów czy osiedli mieszkaniowych na terenach zalewowych.