Są wysokie, ciężkie i mają 120 lat. Konserwacja drzwi kolegiaty zakończona [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Konserwacja zakończona, 120-letnie dębowe drzwi stargardzkiej kolegiaty wróciły na miejsce. Zadbano o o wyeksponowanie wszystkich detali - przez dekady pokrywały je warstwy farby.

Drzwi zostały wykonane pod nadzorem Heinricha Denekego, autora projektu renowacji świątyni na początku XX wieku.



W ocenie proboszcza kolegiackiej parafii księdza Janusza Posadzego, wejście do kaplicy zyskało oryginalny kształt i charakter.



- Drzwi są pokaźne, bo na trzy metry wysokości, a ich waga to kilkaset kilogramów. Należało podjąć taką konserwację, która przede wszystkim ukaże piękną fakturę drewna dębowego. Przy okazji zostały także poddane renowacji wszystkie okucia, bardzo bogato zdobione - mówi Posadzy.



Kolejnym etapem prac będzie renowacja głównych drzwi zachodniego portalu wieży.



- Byśmy mogli korzystać z tego wejścia głównego, bowiem teraz nie jest to możliwe - dodaje proboszcz.



Parafia złożyła też wniosek do resortu kultury o dofinansowanie drugiego etapu remontu. Projekt o wartości blisko 18 mln zł zakłada budowę szybów windowych na taras widokowy wieży świątyni.