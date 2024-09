Szczecin przy Wałach Chrobrego w korkach. "Wszystko stoi, masakra" [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Jazda samochodem od środy po Szczecinie to katorga - narzekają kierowcy. Miasto jest zakorkowane, szczególnie w okolicach Wałów Chrobrego. W związku z przygotowaniami do obchodów 25-lecia Korpusu NATO w Szczecinie, część ulic jest zamknięta.

Im bliżej lewego brzegu Odry, tym bardziej czerwono jest na zmotoryzowanej mapie Szczecina.







Nieco lepiej jest na Trasie Zamkowej (godzina 12), gorzej w okolicach Mostu Długiego.

Polecamy wjazd do miasta ulicą Floriana Krygiera. W okolicach placu Solidarności ruchem kieruje policja.







- Ostatnie dwa dni to nie jeździ się w ogóle. Samochodów jest bardzo dużo. Jest tragedia. Na samych Wałach Chrobrego ciężko jest znaleźć miejsce. Wszystko stoi. W środę po 16 to Matejki w stronę Warszewa, z góry, z dołu. Do Manhattanu wszystkie uliczki. Z Kamienia Pomorskiego do Trasy Zamkowej jechałam pół godziny, a tu się jechało pół godziny. Masakra. Spokojnie, swoim tempem i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Współczuję tym, którzy nie mogą piechotą do pracy pójść - mówią mieszkańcy.







W piątek utrudnienia mają się zakończyć, a ulice w okolicach Wałów Chrobrego ponownie będą otwarte.







Czasowa organizacja ruchu (informacja ZDiTM):

w kierunku Trasy Zamkowej: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa.

w kierunku Mostu Długiego: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego.

25.09.2024 r. od godz. 9:00 do 27.09.2024 r. do godz. 5:00W ramach etapu całkowicie zamknięte zostaną ulice: Komandorska, Admiralska, Wawelska na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Wały Chrobrego, Małopolska na odcinku od Jarowita do Komandorskiej, Szczerbcowa na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Zygmunta Starego na odcinku od Jarowita do Wałów Chrobrego, Jana z Kolna na odcinku od łącznicy wjazdowej Trasy Zamkowej od strony Mostu Długiego do Kapitańskiej, łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku Dubois, Storrady.Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna od strony Stoczni Szczecińskiej zostanie poprowadzony ulicami:Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna od strony Trasy Zamkowej w kierunku Stoczni Szczecińskiej zostanie poprowadzony ulicami: Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois.Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna w kierunku Stoczni Szczecińskiej od strony Mostu Długiego zostanie poprowadzony ulicami: Wyszyńskiego – al. Niepodległości – Wyzwolenia – Malczewskiego – Parkowa – Dubois.26.09.2024 r. wydzielony zostanie dla służb wojskowych parking na ul. Małopolskiej pod budynkiem filharmonii.Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu 27.09.2024 r.