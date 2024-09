Jubileusz Korpusu NATO. "Żałujemy, że obchody utrudniają życie mieszkańcom"

Wojsko świętuje, a mieszkańcy narzekają na problemy z poruszaniem się po mieście. Obchodów nie można było zorganizować w innym czasie - tłumaczyła w audycji interwencyjnej "Czas reakcji" rzeczniczka Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie, ppłk Monika Matuszczak.

Z powodu obchodów 25-lecia korpusu od wczoraj zamknięta jest ul. Jana z Kolna, tworzą się olbrzymie korki.- Jestem w gigantycznym korku. To jest dramat! - Miasto jest całkowicie zakorkowane. Nie ma przejazdu z Polic do centrum. - W ciągu pracy i to jeszcze w tygodniu, kiedy można było to zrobić w weekend - krytycznie oceniali szczecinianie.Żałujemy, że obchody utrudniają życie mieszkańcom - mówiła ppłk Matuszczak.- Mamy tego świadomość. Nie było możliwości zrealizowania obchodów w innym terminie i mamy nadzieję, że pomimo utrudnień mieszkańcy Szczecina i regionu będą chcieli i mogli świętować z nami - powiedziała.Nie mieliśmy wpływu na ustalenie daty ze względu na rangę imprezy - dodał kierownik referatu do spraw organizacji ruchu w szczecińskim magistracie, Marcin Charęza.- Do Szczecina przyjedzie wielu ambasadorów, ministrów obrony narodowej państw członkowskich NATO... Data jest rzeczywiście niefortunna, ale patrząc na to, jakiej rangi jest to święto: bardzo przepraszamy, ale prosimy o wyrozumiałość - dodał Charęza.Ul. Jana z Kolna ma zostać otwarta najpóźniej w piątek o godz. 5.