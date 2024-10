Cło na nawozy ze wschodu, były asystent Nitrasa w Totalizatorze. Wiceminister odpowiada

Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To prywaciarze ściągają do Polski nawozy z Rosji i Białorusi - tak na zarzuty prezesa Grupy Azoty Police Andrzeja Dawidowskiego, że Polska stała się największym importerem nawozów ze wschodu w całej Unii Europejskiej, odpowiada wiceminister infrastruktury. Arkadiusz Marchewka był we wtorek gościem "Rozmów pod Krawatem".

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina jeszcze trochę potrwa Arkadiusz Marchewka



- Chcę powiedzieć jasno, że jeżeli takie sytuacje mają miejsce, to dlatego że prywatni przedsiębiorcy decydują się na taki zakup. Kwestia dotycząca embarga na nawozy jest kwestią podejmowaną na poziomie unijnym. Sygnały, które zostały przekazane przez prezesa kilka dni temu, są bardzo szczegółowo analizowane - odpowiedział Arkadiusz Marchewka.



Wiceministra infrastruktury pytaliśmy także o doniesienia Onetu o zatrudnianiu ludzi związanych z PO w Totalizatorze Sportowym. Według doniesień portalu, były asystent Sławomira Nitrasa - Krzysztof Janicki - ma zarabiać około 20 tysięcy zł jako dyrektor oddziału w Szczecinie.



- Co do rzetelności, zaangażowania i kompetencji tych ludzi, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Nie może być tak, że ktoś, kto pracował z jednym czy drugim parlamentarzystą, od razu ma przekreśloną możliwość realizowania swoich zawodowych działań w innych miejscach. Myślę więc, że tu kluczowe będą kompetencje - powiedział wiceminister.



Z Arkadiuszem Marchewką rozmawialiśmy także o planach dotyczących Zachodniego Obejścia Szczecina, o stratach w infrastrukturze spowodowanych przez powódź, czy o relacjach z prezydent Świnoujścia w kontekście planów budowy terminala kontenerowego.



