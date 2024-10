Sesja fotograficzna "Rak piersi nie ma barw" [ZDJĘCIA]

źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

12 odważnych kobiet z regionu, które wygrały walkę z nowotworem piersi wzięło udział w sesji fotograficznej kampanii społecznej "Rak piersi nie ma barw".

Plakaty ze zdjęciami pacjentek można oglądać na ulicach Szczecina i w wiatach przystankowych. Regularne badania profilaktyczne ratują życie, a wykrywając raka piersi na wczesnym etapie, mamy 80 procent szans na jego wyleczenie.



- I nie ma się czego obawiać, ponieważ - jak będzie widać na zdjęciach - nasze pacjentki, które są po leczeniu, to są kobiety pełne życia, które mają odwagę do tego, żeby powiedzieć o swojej historii. Mają odwagę, żeby żyć i żeby nie obawiać się tego, co będzie później - tłumaczy chirurg z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Norbert Szram.



Ważne jest, aby młode kobiety również badały piersi.



- Po 20 roku życia, jeżeli nie ma obciążeń w rodzinie, czyli nie ma raka piersi w rodzinie ani nie ma mutacji, to powinno się po 20 roku życia pierwsze badanie USG zrobić i później wykonywać samo badanie lub badanie przez lekarza rodzinnego albo ginekologa - zaleca radiolog ze Szpitala Onkologicznego w Szczecinie Magdalena Salamaga.



Kampania "Rak nie ma barw" została zainicjowana przez zachodniopomorskich chirurgów onkologicznych z centrum onkologii z Okręgową Izbą Lekarską.