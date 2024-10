Dzikie wysypiska śmieci mnożą się w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miejscowości w regionie borykają się z nielegalnymi składowiskami niebezpiecznych odpadów.

Utylizacja takich składowisk jest kosztowna, a firmy które mają się tym zajmować - rozpływają się w powietrzu. Mieszkańcy Polic protestują przeciwko budowie kolejnej już instalacji do przetwarzania odpadów.



Jak mówił Antoni Cygan ze Stowarzyszenia "Duchowo" w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" - firmy znikają, a odpady zostają. - Powstają na okres 3 miesięcy, później się przebudowują, przebranżawiają, zabierając ze sobą wszelkie zezwolenia. Najczęściej to ci ludzie fizycznie znikają... - podkreśla Cygan.



Z podobnym problemem mierzy się gmina Dobrzany. Koszt utylizacji nielegalnego składowiska, które tam powstało to 3 miliony złotych - alarmował na naszej antenie burmistrz Paweł Filip.



- Cały czas staramy się szukać firmy, która jakoś taniej nam to zutylizuje. Problem jest naprawdę globalny, bo wynika, że cała odpowiedzialność spada na gminę za właściciela prywatnej działki - tłumaczył Filip.



Nowa instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych miałaby powstać przy ul. Piotra i Pawła. Starostwo Powiatowe wydało zgodę nowemu inwestorowi. Burmistrz Polic wciąż nie podjął ostatecznej decyzji.