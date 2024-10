Co robić, gdy zabłądzimy w lesie? Eksperci doradzają [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Naładowany telefon, odzież w jaskrawych kolorach czy dodatkowy prowiant - o tym warto pamiętać wybierając się na grzyby do lasu.

W przypadku zagubienia, pozwoli nam to przetrwać do momentu odnalezienia drogi czy też dotarcia ekipy ratunkowej.



Kiedy zabłądzimy podczas grzybobrania, poszukajmy kamiennych słupków z numerami, które mogą pomóc w odnalezieniu drogi -przypomina Małgorzata Hapnik-Ciechalska z Nadleśnictwa Kliniska.



- Kiedy idziemy do lasu starajmy się iść w jednym kierunku, aby dojść do najbliższej linii oddziałowej, do miejsc charakterystycznych, do linii wysokiego napięcia, gazociągu, które przebiegają przez tereny leśne. W ten sposób też dużo łatwiej nas wyprowadzić będzie osobie, która będzie pilotowała zaginięcie ze strony Nadleśnictwa - mówi Hapnik-Ciechalska.



W przypadku, kiedy stracimy orientację w lesie, nie należy panikować - przypomina Anna Gembala, nadkomisarz prasowy z Komendy Miejskiej w Szczecinie.



- Zatrzymaj się i oceń sytuację. Nie poruszaj się dalej, jeżeli nie jesteś pewny drogi. Zadzwoń pod numerem alarmowy 112 i postaraj się podać jak najwięcej informacji na temat miejsca w którym się znajdujesz. Jeżeli słyszysz wołanie ekipy ratunkowej, staraj się na nie odpowiadać - mówi Gembala.



Słupki oddziałowe to kamienne bloki wystające z ziemi, które spotykamy w lesie, oznaczają granice oddziałów w terenie leśnym. Ich zadaniem jest ułatwienie orientacji. Warto wiedzieć, że najmniejszy numer na słupku wskazuje północny-wschód.

