Uczelnia zachęca firmy do "rebelii" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zachęca lokalne firmy, aby dołączyły do tzw. "rebelii".

Chodzi o sposób prowadzenia działalności, w którym nie ma sztywnej hierarchii i podziału ról na szefa oraz podwładnych.



- Taki model opiera się na wolności, zaufaniu oraz równości w firmie - mówi rektor uczelni Justyna Osuch-Mallett. - To jest wzrost obrotów, zmniejszenie rotacji pracowników, czyli pracuje na ludziach, którzy są lojalni w stosunku do organizacji. To są także możliwości lepszego wejścia na rynek, ale także łatwiejszy sposób na rekrutację nowych pracowników.



- Temat tzw. "rebelii" nie jest mi obcy - mówi przedsiębiorca Maciej Twardowski. Dodaje, że widzi w tej formie zarządzania firmą wiele korzyści. - Przełoży się to na wyniki biznesowe. Nie takie bezpośrednie, czyli wyniki finansowe, ale jestem przekonany, że przełoży się na samą kulturę organizacji, która dopiero da wynik biznesowy na końcu.



Podobny sposób zarządzania wprowadziło już ponad 80 dużych firm na całym świecie.