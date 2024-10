Nocna prohibicja w Szczecinie już od stycznia? Powstaje projekt uchwały

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Projekt uchwały w sprawie nocnej prohibicji w Szczecinie powinien być gotowy w ciągu dwóch - trzech miesięcy. Zapowiedział to w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Szczecina Łukasz Tyszler.

W jego ocenie wpłynie to między innymi na wzrost bezpieczeństwa.



- Potrzebujemy na pewno około dwóch miesięcy żeby przeprowadzić tę procedurę stworzenia projektu uchwały i potem przedyskutowania jej na komisjach. Podejrzewam też, że będzie źródłem ewentualnie pewnych sugestii mieszkańców. Dlatego zakładam, że np. w styczniu może taka uchwała zostać podjęta - mówił Tyszler.



To kolejna próba zmian przepisów w tym zakresie. Przypomnijmy, że dwa lata temu radni dyskutowali już o uchwale zakazującej sprzedaży alkoholu od godziny 22.00 wieczorem do 6 rano. Ostatecznie nie trafiła ona jednak pod obrady Rady Miasta.