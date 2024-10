Fabryka Wody ma problem z wandalizmem

Fot. Fabryka Wody

Obsikane ściany, dziury w ścianach, a w odpływach mnóstwo śmieci jak, na przykład, opakowania po prezerwatywach.

Z takimi widokami mierzą się pracownicy szczecińskiej Fabryki Wody, a od otwarcia nie minęło jeszcze nawet 5 miesięcy. To przez odwiedzających, którzy zapominają o podstawowych zasadach kultury osobistej, szczególnie tych, którzy wykorzystują swoje odchody do "pomalowania ścian".



Apelujemy o zdrowy rozsądek. Od momentu otwarcia borykamy się z sytuacjami, które rzutują na to, jak wygląda obiekt - mówi Piotr Zieliński z biura prasowego miasta



- Niszczą wiele rzeczy. Zrywane są wieszaki, wybijają dziury w ścianach, uszkadzają różnego rodzaju elementy w przebieralniach czy w natryskach. Jest bardzo dużo takich zgłoszeń, które mamy od całego naszego zespołu, techników czy też osób sprzątających. No i musimy to na bieżąco oczywiście naprawiać i sprzątać - mówi Zieliński.



A wandali nie tak łatwo namierzyć - zauważa Zieliński.



- Większość takich zgłoszeń dotyczy głównie przestrzeni, które są niemonitorowane, czyli przebieralnie, toalety. Ciężko wtedy zweryfikować, kto w danym momencie zrobił, co zrobił. Oczywiście monitoring można weryfikować po wyjściu takich osób z tych pomieszczeń, ale jest to bardzo trudne do zweryfikowania - dodaje Zieliński.



