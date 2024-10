Odchodzący dyrektor Muzeum Narodowego wyróżniony [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ustępujący dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski wyróżniony przez marszałka województwa. Z rąk wicemarszałek Anny Bańkowskiej przyjął Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

- Pomimo tylu lat na stanowisku, nie udało mi się zrealizować wszystkiego - mówi Karwowski. - Miałem nadzieję, że uda się utworzyć Muzeum Morskie, ponieważ mamy dość eksponatów, żeby zapełnić to wszystko. I gmach na Wałach Chrobrego, i powiększyć pozostałe wystawy, i jeszcze zrobić osobne Muzeum Morskie. Nie wszystko wyszło. Wyszło Morskie Centrum Nauki. Departament zbiorów muzealnych jest nadal u nas.



Konkurs na następnego dyrektora muzeum jeszcze nie został ogłoszony. - Każdy dyrektor jest częścią wielopokoleniowego łańcucha, który powinien dbać o to dziedzictwo - radzi Karwowski swojemu przyszłemu następcy. - Każdy kolejny dyrektor Muzeum Narodowego jest ogniwem w długim łańcuchu pokoleń, które to muzeum budują. Gdyby wziąć pod uwagę zbiory szczecińskie, to są budowane od I połowy XIX wieku. Gdyby wziąć pod uwagę instytucję i muzeum, to od 1913 roku.



Lech Karwowski zajmował stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie od 1 stycznia 2001 roku. Wcześniej w tej instytucji działał jako asystent w Dziale Sztuki Współczesnej, a w swoim życiorysie ma również takie miejsca pracy, jak Zamek Książąt Pomorskich czy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.