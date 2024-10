Ma wrócić transgraniczna linia autobusowa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Transgraniczna linia autobusowa - między polską, a niemiecką częścią wyspy Uznam - ma niebawem powrócić. Autobusy te dawniej kursowały jako miejski transport.



Transgraniczna linia autobusowa przez lata służyła mieszkańcom i na wieść o jej powrocie, są zadowoleni. - Bardzo dużo ludzi jeździ ze Świnoujścia do pracy, turystycznie, na zakupy. To by nam ułatwiło. Codziennie jeżdżę tam do pracy, więc uważam, że byłoby w porządku, żeby taka linia była - mówią mieszkańcy.



Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia przyznaje, że rozmowy między świnoujską Komunikacją Autobusową a niemieckim przewoźnikiem UBB na razie idą dobrze. - Rozmowy są obiecujące. Dążymy do tego i takie propozycje złożyliśmy, żeby pojawiła się odtworzona linia transgraniczna, po której będą mogły jeździć autobusy niemieckie, ale również polskie. W tym celu będziemy musieli wystąpić o udostępnienie koncesji na przewozy międzynarodowe - mówi Agatowska.



Transgraniczna linia kursowała w ramach miejskiego transportu. Koszt biletów nie odbiegał od pozostałych linii.